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Новогодние «подарки» от владельца BMW

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Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Массовая ночная авария произошла на проспекте Науки, 17. 

В предпоследний день уходящего високосного года водитель BMW Е39 не смог удержаться от того, чтобы преподнести трём другим водителям прощальный «сюрприз», дабы встреча Нового года не показалась им скучной и пресной.

Новогодние «подарки» от владельца BMWОколо половины шестого утра на проспекте Науки напротив дома 17, не вписавшись в поворот, он протаранил сразу три автомобиля – свою «родственницу» из 3-ей серии, элегантный Lexus и корейскую Hyundai Solaris.

Видимо, для того чтобы добавить таинственности и романтики в предновогодние приключения, виновник аварии, бросив свою битую машину, сбежал, предоставив обиженным им автомобилистам самим разбираться с представителями автоинспекции, а последним – выяснять личность владельца машины, доставившего всем ненужные новогодние хлопоты.

К счастью, в массовой аварии никто не пострадал: всё обошлось только битым железом.

Точные обстоятельства инцидента выясняли работники ГИБДД.
Все по теме: Калининский район ДТП
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