Новогодние «подарки» от владельца BMW

В предпоследний день уходящего високосного года водитель BMW Е39 не смог удержаться от того, чтобы преподнести трём другим водителям прощальный «сюрприз», дабы встреча Нового года не показалась им скучной и пресной.

Около половины шестого утра на проспекте Науки напротив дома 17, не вписавшись в поворот, он протаранил сразу три автомобиля – свою «родственницу» из 3-ей серии, элегантный Lexus и корейскую Hyundai Solaris.

Видимо, для того чтобы добавить таинственности и романтики в предновогодние приключения, виновник аварии, бросив свою битую машину, сбежал, предоставив обиженным им автомобилистам самим разбираться с представителями автоинспекции, а последним – выяснять личность владельца машины, доставившего всем ненужные новогодние хлопоты.

К счастью, в массовой аварии никто не пострадал: всё обошлось только битым железом.

Точные обстоятельства инцидента выясняли работники ГИБДД.