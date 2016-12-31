Срубил он нашу ёлочку под самый корешок

В нынешнем году любой желающий мог бесплатно срубить в лесу Ленинградской области одно новогоднее деревце, оформив соответствующие документы.

Житель Пушкина решил не заморачиваться с оформлением документов, тем более, что он присмотрел в Павловском парке трёхметровую пушистую красавицу.

Под покровом ночи он срубил ёлочку, и уже собирался ехать домой, но его планы пресёк неравнодушный житель Павловска, которого возмутила порубка дерева в парке музея-заповедника, и сообщившего о браконьере в полицию.

Тем временем нарушитель уже сел в автобус и собирался безнаказанно отправиться восвояси.

Далеко уехать ему не удалось. Автобус остановили сотрудники Росгвардии, и потребовали пассажира с ёлкой и топором предъявить порубочный билет. Естественно, такового у браконьера не было.

Вместо того чтобы принести своим детишкам много-много радости, горе-лесорубу пришлось ехать в отдел полиции, где за незаконную вырубку дерева ему выдали протокол на уплату штрафа.

В текущем году по статье 8.28 КоАП РФ он составляет от 3 до 4 тысяч рублей за один погонный метр.