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Срубил он нашу ёлочку под самый корешок

0
44
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Сотрудники вневедомственной охраны задержали петербуржца с ёлкой и топором в 187-м автобусе в городе Пушкине.

В нынешнем году любой желающий мог бесплатно срубить в лесу Ленинградской области одно новогоднее деревце, оформив соответствующие документы.

Житель Пушкина решил не заморачиваться с оформлением документов, тем более, что он присмотрел в Павловском парке трёхметровую пушистую красавицу.

Под покровом ночи он срубил ёлочку, и уже собирался ехать домой, но его планы пресёк неравнодушный житель Павловска, которого возмутила порубка дерева в парке музея-заповедника, и сообщившего о браконьере в полицию.

Тем временем нарушитель уже сел в автобус и собирался безнаказанно отправиться восвояси.

Далеко уехать ему не удалось. Автобус остановили сотрудники Росгвардии, и потребовали пассажира с ёлкой и топором предъявить порубочный билет. Естественно, такового у браконьера не было.

Вместо того чтобы принести своим детишкам много-много радости, горе-лесорубу пришлось ехать в отдел полиции, где за незаконную вырубку дерева ему выдали протокол на уплату штрафа.

В текущем году по статье 8.28 КоАП РФ он составляет от 3 до 4 тысяч рублей за один погонный метр.
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