Ужален «Осой»

Вчера на Удельном проспекте преступник, для того чтобы завладеть выручкой салона связи «Евросеть», стрелял в спину его директору 1994 года рождения.

Человек лет пятидесяти европеоидной внешности вошёл в салон за десять минут до трёх часов дня, и, угрожая сотруднику расправой, вынудил его открыть сейф.

Чтобы молодой человек не подумал, что угрозы являются пустым звуком, он выстрелил ему в спину и сказал, что следующая пуля угодит в висок или лишит его глаза.

Парень вынужден был подчиниться. Разбойник вытащил деньги из металлического ящика и ретировался.

У доставленного в больницу пострадавшего были диагностированы ушибы от удара резиновой пули. Оказав помощь, его отпустили на долечивание в домашних условиях.

Обыскав место инцидента, криминалисты изъяли резиновую пулю от травматического пистолета «Оса».

Сумма похищенного уточняется. Возбуждено уголовное дело. Разбойника ищут.