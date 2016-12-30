Перед Новым годом налётчики обнаглели

Вчера средь бела дня в сетевой магазин «Пятёрочка» на улице Шаврова заявились трое незнакомцев в масках.

Не смущаясь того, что в торговом зале могли быть покупатели, они приставили к шеям кассиру и двум продавцам предметы, как впоследствии записали в протоколе, предметы, «похожие» на электрошокеры, и выгребли из кассы повышенную по причине предпраздничной торговли выручку, после чего скрылись.

Согласно кассовой ленте, ущерб составил около ста пятидесяти тысяч рублей.

На часах к тому времени было 15:40. Прибывшие полицейские изъял записи с камер наблюдения, которые запечатлели весь процесс ограбления.

Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Принимаются меры к установлению личностей разбойников и их розыску.

Напомним, что этот магазин уже грабили 27 сентября нынешнего года, но грабителей до сих пор не поймали. Тогда налётчиков тоже было трое, а и их добыча составила четверть миллиона рублей.