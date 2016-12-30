Свежие новости

15:26
Ужален «Осой»
14:08
Перед Новым годом налётчики обнаглели
12:59
Ограбление ювелирного салона в Московском районе
11:33
Взрыв потряс коммуналку на Выборгском шоссе
08:45
Скандал с лидером дальнобойщиков
08:19
Санкции против «СТЦ»
23:27
Баскетбольный ЦСКА проиграл второй матч подряд в Евролиге – на этот раз «Црвене Звезде»
20:11
3 очка Сантала помогли «Магнитке» обыграть «Салават Юлаев»
17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
16:54
«Петербургская сбытовая компания» собирает долги
16:19
Ограблена АЗС на Липовой аллее
15:32
Попал в «тренд»?
12:40
Убил собутыльника
10:12
Дюков переизбран
08:52
Ремонт в метро
20:26
Отменено световое шоу в Петербурге
20:22
Дмитрий Пучков презентует в Петербурге новую книгу
16:21
Угнанный автомобиль из Петербурга нашли в Белоруссии
15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
14:58
Ограбление салона сотовой связи
13:46
Двое в чёрном ограбили «Кей» на Васильевском
09:58
Музей-заповедник «Царское село» будет работать даже в праздничные дни
09:57
Самая популярная российская достопримечательность - Храм Спаса-на-Крови
07:01
Эпидемия гриппа?
07:00
Время для итогов
23:05
«Ак Барс» пересилил СКА по буллитам – 4:3
18:32
Новое ДТП в Сертолово
15:33
Из пруда на Крестовском острове выловили утопленника
14:07
За флажки – жажда жизни сильней!
13:04
Налётчики сделали себе рождественский подарочек
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты
» » Перед Новым годом налётчики обнаглели

Перед Новым годом налётчики обнаглели

0
25
Автор: alfree
0
Фото:
скрин-шот с сайта найди любой адрес
В минувший четверг трое неизвестных преступников, угрожая электрошокерами, вновь совершили хищение выручки из продуктового магазина в Приморском районе.

Вчера средь бела дня в сетевой магазин «Пятёрочка» на улице Шаврова заявились трое незнакомцев в масках.

Не смущаясь того, что в торговом зале могли быть покупатели, они приставили к шеям кассиру и двум продавцам предметы, как впоследствии записали в протоколе, предметы, «похожие» на электрошокеры, и выгребли из кассы повышенную по причине предпраздничной торговли выручку, после чего скрылись.

Согласно кассовой ленте, ущерб составил около ста пятидесяти тысяч рублей.

На часах к тому времени было 15:40. Прибывшие полицейские изъял записи с камер наблюдения, которые запечатлели весь процесс ограбления.

Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Принимаются меры к установлению личностей разбойников и их розыску.

Напомним, что этот магазин уже грабили 27 сентября нынешнего года, но грабителей до сих пор не поймали. Тогда налётчиков тоже было трое, а и их добыча составила четверть миллиона рублей.
Все по теме: Приморский район магазин разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

18-07-2016, 14:11
Цветочный детектив
23-11-2015, 16:38
Налёт средь бела дня
30-12-2014, 13:33
Ограблен филиал «Промбизнесбанка»
23-03-2014, 13:34
И вновь ограбление ювелирного салона
28-02-2014, 10:52
Деньги давай!
12-06-2013, 12:42
Налётчики посетили ресторан на Савушкина вовсе не для того, чтобы поужинать

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
153
Вчера, 17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
0
94
28-12-2016, 15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
0
140
27-12-2016, 18:32
Новое ДТП в Сертолово
0
183
26-12-2016, 15:00
Пьяный владелец Pajero отправил водителя Nexia в кому
Наверх