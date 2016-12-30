Взрыв потряс коммуналку на Выборгском шоссе

Для чего молодому человеку был нужен семилитровый баллон с углекислым газом, выяснит следствие.

В четверг многоквартирный дом на Выборгском шоссе, 5/1 сотряс взрыв.

В присутствии 25-летнего квартиранта, который снимал комнату у пенсионера, баллон внезапно резко разгерметизировался и взорвался.

Мужчина получил страшные увечья и в тяжёлом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц.

В приёмном покое у молодого человека кроме многочисленных оскольчатых и рваных ранений рук, лица и шеи, диагностировано пробитие лёгкого.

Досталось и комнате, где всё произошло. В помещении повреждены потолочные перекрытия и входные двери.

Хозяину комнаты предстоят дорогостоящий ремонт и незапланированный интерес полиции и налоговой инспекции.