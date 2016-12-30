Свежие новости

11:33
Взрыв потряс коммуналку на Выборгском шоссе
08:45
Скандал с лидером дальнобойщиков
08:19
Санкции против «СТЦ»
23:27
Баскетбольный ЦСКА проиграл второй матч подряд в Евролиге – на этот раз «Црвене Звезде»
20:11
3 очка Сантала помогли «Магнитке» обыграть «Салават Юлаев»
17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
16:54
«Петербургская сбытовая компания» собирает долги
16:19
Ограблена АЗС на Липовой аллее
15:32
Попал в «тренд»?
12:40
Убил собутыльника
10:12
Дюков переизбран
08:52
Ремонт в метро
20:26
Отменено световое шоу в Петербурге
20:22
Дмитрий Пучков презентует в Петербурге новую книгу
16:21
Угнанный автомобиль из Петербурга нашли в Белоруссии
15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
14:58
Ограбление салона сотовой связи
13:46
Двое в чёрном ограбили «Кей» на Васильевском
09:58
Музей-заповедник «Царское село» будет работать даже в праздничные дни
09:57
Самая популярная российская достопримечательность - Храм Спаса-на-Крови
07:01
Эпидемия гриппа?
07:00
Время для итогов
23:05
«Ак Барс» пересилил СКА по буллитам – 4:3
18:32
Новое ДТП в Сертолово
15:33
Из пруда на Крестовском острове выловили утопленника
14:07
За флажки – жажда жизни сильней!
13:04
Налётчики сделали себе рождественский подарочек
10:21
Важное соглашение
09:35
Стадион достроили
08:22
Открылся Дом журналистов
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты
» » Взрыв потряс коммуналку на Выборгском шоссе

Взрыв потряс коммуналку на Выборгском шоссе

0
0
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Взрыв баллона с углекислотой на севере Петербурга отправил молодого мужчину в больницу.  

Для чего молодому человеку был нужен семилитровый баллон с углекислым газом, выяснит следствие.

В четверг многоквартирный дом на Выборгском шоссе, 5/1 сотряс взрыв.

В присутствии 25-летнего квартиранта, который снимал комнату у пенсионера, баллон внезапно резко разгерметизировался и взорвался.

Мужчина получил страшные увечья и в тяжёлом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц.

В приёмном покое у молодого человека кроме многочисленных оскольчатых и рваных ранений рук, лица и шеи, диагностировано пробитие лёгкого.

Досталось и комнате, где всё произошло. В помещении повреждены потолочные перекрытия и входные двери.

Хозяину комнаты предстоят дорогостоящий ремонт и незапланированный интерес полиции и налоговой инспекции.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

5-03-2013, 19:12
У причала Морского торгового порта прогремел взрыв
13-08-2013, 20:12
Взрыв в Тосно стал причиной разрушения гаража и повреждения автомобиля скорой помощи
23-03-2015, 17:30
Взрыв в гараже
23-03-2013, 08:58
Взрыв на проспекте Наставников унёс человеческую жизнь
28-02-2013, 22:54
Заказное убийство на Выборгском шоссе
18-07-2016, 07:11
Взрыв гранаты

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
139
Вчера, 17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
0
91
28-12-2016, 15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
0
136
27-12-2016, 18:32
Новое ДТП в Сертолово
0
183
26-12-2016, 15:00
Пьяный владелец Pajero отправил водителя Nexia в кому
Наверх