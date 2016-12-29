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Жуткое ДТП в Приозерском районе

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50
Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Во вчерашней смертельной аварии на трассе «Сортавала» погибли двое, двоих раненых госпитализировали в ближайшие стационары.

Непоправимая трагедия произошла вчера на 65-м километре трассы, соединяющей Петербург, Приозерск и Сортавалу близ садоводства Колосково-2

Двое пенсионеров на «Оке» вчера около  трёх часов дня не смогли увильнуть от молодого мужчины, выехавшего на своём «ВАЗ-2199» на полосу встречного движения при совершении обгона, не убедившись в безопасности такого манёвра.

Жуткое ДТП в Приозерском районеИтоги инцидента были поистине ужасны. 68-летний водитель  и 67-летняя пассажирка «СеАЗа» погибли сразу, причём труп кого-то из погибших, пока его не увезли в морг, лежал посреди шоссе.

Виновник страшного ДТП был госпитализирован в удовлетворительном состоянии, состояние его 27-летней спутницы врачи «скорой» оценили как среднетяжёлое.

На месте были все экстренные службы. Нечего и говорить о том, что обе машины восстановлению не подлежат.

По факту гибели в автомобильной аварии двух человек возбуждено уголовное дело.
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП
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