Свежие новости

17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
16:54
«Петербургская сбытовая компания» собирает долги
16:19
Ограблена АЗС на Липовой аллее
15:32
Попал в «тренд»?
12:40
Убил собутыльника
10:12
Дюков переизбран
08:52
Ремонт в метро
20:26
Отменено световое шоу в Петербурге
20:22
Дмитрий Пучков презентует в Петербурге новую книгу
16:21
Угнанный автомобиль из Петербурга нашли в Белоруссии
15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
14:58
Ограбление салона сотовой связи
13:46
Двое в чёрном ограбили «Кей» на Васильевском
09:58
Музей-заповедник «Царское село» будет работать даже в праздничные дни
09:57
Самая популярная российская достопримечательность - Храм Спаса-на-Крови
07:01
Эпидемия гриппа?
07:00
Время для итогов
23:05
«Ак Барс» пересилил СКА по буллитам – 4:3
18:32
Новое ДТП в Сертолово
15:33
Из пруда на Крестовском острове выловили утопленника
14:07
За флажки – жажда жизни сильней!
13:04
Налётчики сделали себе рождественский подарочек
10:21
Важное соглашение
09:35
Стадион достроили
08:22
Открылся Дом журналистов
21:03
Сергей Семак станет главным тренером «Уфы»
17:05
Приключения доморощенного Тайсона
16:47
«Возрождение» захватывает Васильевский остров: хроники коммунальной войны
16:10
Воровать – так фурами!
15:00
Пьяный владелец Pajero отправил водителя Nexia в кому
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты
» » Ограблена АЗС на Липовой аллее

Ограблена АЗС на Липовой аллее

0
45
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Неизвестные в масках ограбили АЗС в Приморском районе Петербурга.    

На часах было четыре утра, когда вчера в помещение заправочной станции на Липовой аллее, 12 вошли двое. То, что они не имели целью заправить свой автомобиль топливом, перепуганные сотрудники АЗС поняли сразу: лица налётчиков были скрыты под масками.

Не проронив ни слова, грабители сразу начали действовать. Прежде всего, угрожая ножом и пистолетом, они связали работников станции полиэтиленовыми стяжками, а затем, не давая им опомниться и позвать на помощь, обчистили кассу.

Лишь после того как грабители скрылись, 40-летней кассирше и 20-летнему продавцу удалось освободиться от пут и вызвать наряд полицииВ кассе было около 66 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Преступников, обвиняемых в разбойном нападении, ищут.
Все по теме: Приморский район АЗС разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

28-11-2016, 13:46
Налёт на банк
28-05-2015, 12:36
Разбойники активизируются
12-02-2015, 13:33
Грабители бензоколонки надели на головы женские колготки
9-02-2015, 13:21
Налёт на ночной клуб принёс грабителям немалый куш
7-02-2015, 16:41
Для того чтобы выиграть 100 тысяч, не обязательно угадывать результаты матчей
21-01-2015, 17:33
И вновь «Связной»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
50
Сегодня, 17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
0
83
Вчера, 15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
0
130
27-12-2016, 18:32
Новое ДТП в Сертолово
0
181
26-12-2016, 15:00
Пьяный владелец Pajero отправил водителя Nexia в кому
Наверх