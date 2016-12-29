Ограблена АЗС на Липовой аллее

На часах было четыре утра, когда вчера в помещение заправочной станции на Липовой аллее, 12 вошли двое. То, что они не имели целью заправить свой автомобиль топливом, перепуганные сотрудники АЗС поняли сразу: лица налётчиков были скрыты под масками.

Не проронив ни слова, грабители сразу начали действовать. Прежде всего, угрожая ножом и пистолетом, они связали работников станции полиэтиленовыми стяжками, а затем, не давая им опомниться и позвать на помощь, обчистили кассу.

Лишь после того как грабители скрылись, 40-летней кассирше и 20-летнему продавцу удалось освободиться от пут и вызвать наряд полиции. В кассе было около 66 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Преступников, обвиняемых в разбойном нападении, ищут.