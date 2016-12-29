Попал в «тренд»?

Одной из главных новостей последней декады декабря уходящего года стало сообщение о массовой гибели жителей Иркутска, отравившихся настойкой боярышника.

В Санкт-Петербурге произошёл аналогичный случай, быть может, и не первый в нынешнем году, но попавший в разряд обсуждаемых событий.

Вчера вечером в парадной одного из домов по проспекту Обуховской Обороны был найден находящийся в бессознательном состоянии мужчина, от которого несло спиртом. Вызванная «скорая» доехать не успела: незнакомец умер ещё до приезда врачей.

Правоохранители, желая установить личность неизвестного, произвели поквартирный обход, и здесь их ожидала удача. В одной из квартир нашёлся житель дома, опознавший в погибшем своего давешнего собутыльника, с которым он познакомился некоторое время назад на почве совместно распития у метро «Елизаровская».

Вчера «Виталик», по словам его шапочного знакомого, совместно с ним распил флакон спиртосодержащей жидкости, после чего собутыльник своим ходом дошёл до своей квартиры, а вот для его знакомца выпивка оказалась последней.

Труп отправлен в морг. Вскрытие должно определить, что стало причиной смерти выпивохи – некачественный суррогатный спирт или обострение латентной болезни.