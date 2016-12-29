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» » Убил собутыльника

Убил собутыльника

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43
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Правоохранительные органы Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в пьяном убийстве своего знакомого.

Описываемые события произошли ещё нынешней весной, но подозреваемый был задержан только сейчас, когда полицейским удалось получить от него признательные показания.

Трагедия случилась в деревне Каменка Всеволожского района. По традиции 33-летний хозяин и его приятель коротали время за распитием спиртного.

Сколько было выпито, история умалчивает, но закончилась пьянка страшной ссорой, во время которой подозреваемый нанёс своему оппоненту не менее пяти ножевых ранений. Одно или несколько из них стало смертельным.

Перед убийцей стала проблема, как скрыть труп, и в затуманенном алкоголем мозгу родилась мысль закопать дело на заднем дворе собственного дома.

Тем временем родственники убитого объявили его в розыск, и делом занялись правоохранители.

Вскоре поиски привели к убийцеПрипёртый к стене неопровержимыми доказательствами, мужчина вынужден был сознаться, и показал место, где впоследствии были найдены останки убитого.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сейчас подозреваемому предъявлено официальное обвинение, следствие устанавливает все подробности происшествия для передачи дела прокурору, который составит обвинительное заключение и направит дело в суд.
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район убийство ножевое ранение
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