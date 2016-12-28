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Угнанный автомобиль из Петербурга нашли в Белоруссии

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Автор: alfree
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Фото:
Цезарь Сателлит Северо-Запад
Автомобиль Kia Rio, похищенный в Петербурге, обнаружился недалеко от Минска. 

Правоохранители союзного государства в деревне Семково под белорусской столицей нашли ранее угнанную из Петербурга корейскую иномарку.

У одного из домов стояла Kia Rio, с которой угонщики даже не успели свинтить петербургские номера, и только это обстоятельство помогло вычислить международную банду серийных автомобильных воров.

При обыске в доме было обнаружено великое множество номеров различных государств, которые ранее красовались на автомобилях, разобранных на запчасти.

В петербургской Kia была демонтирована логистическая система, позволявшая отслеживать угнанные автомобили.

Эксперты считают, что угонять машины из России в Белоруссию на разборку – весьма востребованный криминальный бизнес. В вотчине Лукашенко сейчас наблюдается ощутимый дефицит легальных запчастей.

Поскольку Белоруссия наряду с Казахстаном и Россией входит в Таможенный союз, машины на границах между этими странами подвергаются символической проверке и следуют в соседние страны без оформления.

Причём угоняют именно те автомобили, которые пользуются наибольшим спросом у наших соседей. К такой категории машин относится и Kia Rio, наиболее популярная у угонщиков. Только за первую половину текущего года в городе на Неве угнали почти 170 таких машин, что на четверть больше чем годом ранее.
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