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Двое в чёрном ограбили «Кей» на Васильевском

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Автор: alfree
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Фото:
google.com
В ночь на вторник в Василеостровском районе неизвестные в масках проникли в помещение компьютерного магазина "Кей" и похитили различную технику.

Накануне около трёх часов ночи, повредив входную дверь, двое злоумышленников, одетых во всё чёрное, чьи лица были скрыты под чёрными же балаклавами, проникли в магазин сети «Кей» на Новосмоленской набережной.

Несмотря на то, что компьютерный центр буквально напичкан всяческими приспособлениями, пригодными для слежки, а также видеокамерами и сигнализацией, сотрудники охранного предприятия почему-то появились только тогда, когда грабители, забрав неустановленное количество ноутбуков и смартфонов, были уже далеко.

В полицию представитель магазина обратился в тот же день.

Весь вчерашний день уточнялось количество и стоимость похищенного.

Следователи изучают обстоятельства дерзкого ограбления. Возбуждено уголовное дело. Похитителей ищут. 
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