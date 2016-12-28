Двое в чёрном ограбили «Кей» на Васильевском

Накануне около трёх часов ночи, повредив входную дверь, двое злоумышленников, одетых во всё чёрное, чьи лица были скрыты под чёрными же балаклавами, проникли в магазин сети «Кей» на Новосмоленской набережной.

Несмотря на то, что компьютерный центр буквально напичкан всяческими приспособлениями, пригодными для слежки, а также видеокамерами и сигнализацией, сотрудники охранного предприятия почему-то появились только тогда, когда грабители, забрав неустановленное количество ноутбуков и смартфонов, были уже далеко.

В полицию представитель магазина обратился в тот же день.

Весь вчерашний день уточнялось количество и стоимость похищенного.

Следователи изучают обстоятельства дерзкого ограбления. Возбуждено уголовное дело. Похитителей ищут.