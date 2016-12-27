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» » Из пруда на Крестовском острове выловили утопленника

Из пруда на Крестовском острове выловили утопленника

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Автор: alfree
0
Фото:
google.com
В Петроградском районе выясняют личность мужчины, утонувшего в одном из городских водоёмов. 

Что заставило мужчину, утонувшего в Южном пруду на Крестовском острове, выйти на гладь водоёма, затянутого льдом, явно не в купальный сезон, будут выяснять следователи.

Среди версий - самоубийство, внезапный приступ неустановленной болезни и хрупкость тонкого льда.

Когда сегодня за час до полудня прохожие обнаружили тело утопленника, они вызвали полицию, и на искусственный водоём на Крестовском острове была направлена следственно-оперативная группа.

Правоохранители, осмотрев тело, внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

Труп отправили в морг для установления причин смерти.

В настоящий момент правоохранители прилагают усилия для идентификации погибшего.

Проводится проверка.
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