Из пруда на Крестовском острове выловили утопленника

Что заставило мужчину, утонувшего в Южном пруду на Крестовском острове, выйти на гладь водоёма, затянутого льдом, явно не в купальный сезон, будут выяснять следователи.
Среди версий - самоубийство, внезапный приступ неустановленной болезни и хрупкость тонкого льда.
Когда сегодня за час до полудня прохожие обнаружили тело утопленника, они вызвали полицию, и на искусственный водоём на Крестовском острове была направлена следственно-оперативная группа.
Правоохранители, осмотрев тело, внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.
Труп отправили в морг для установления причин смерти.
В настоящий момент правоохранители прилагают усилия для идентификации погибшего.
Проводится проверка.