Из пруда на Крестовском острове выловили утопленника

Что заставило мужчину, утонувшего в Южном пруду на Крестовском острове, выйти на гладь водоёма, затянутого льдом, явно не в купальный сезон, будут выяснять следователи.

Среди версий - самоубийство, внезапный приступ неустановленной болезни и хрупкость тонкого льда.

Когда сегодня за час до полудня прохожие обнаружили тело утопленника, они вызвали полицию, и на искусственный водоём на Крестовском острове была направлена следственно-оперативная группа.

Правоохранители, осмотрев тело, внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

Труп отправили в морг для установления причин смерти.

В настоящий момент правоохранители прилагают усилия для идентификации погибшего.

Проводится проверка.