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Налётчики сделали себе рождественский подарочек

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Автор: alfree
0
Фото:
В-Деталях.РФ
Накануне рано утром в Выборгском районе Петербурга неизвестные преступники ограбили ломбард. 

800 тысяч – неплохое вознаграждение за проникновение в помещение плохо охраняемого ломбарда. Примерно на такую сумму стали богаче злоумышленники, ограбившие вчера около 6 часов утра ломбард на проспекте Энгельса.

Двое налётчиков неустановленным приспособлением перекусили дужку амбарного замка, которым была заперта металлическая решётка, после этого радикально решили проблему с хитроумным замком на входной двери, просто высверлив в нём отверстия, и проникли в помещение.

Сигнализация молчала.

Открыв сейф имевшимся у них ключом, они вытащили из него деньги и ретировались до того как на место прибыла группа задержания ЧОП, с которым владельцы ломбарда заключили договор на охрану заведения.

В полиции выясняют все обстоятельства ограбления, в котором больше вопросов, чем ответов, изучают записи с камер наблюдения и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Все по теме: Выборгский район ломбард кража
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