Свежие новости

21:03
Сергей Семак станет главным тренером «Уфы»
17:05
Приключения доморощенного Тайсона
16:47
«Возрождение» захватывает Васильевский остров: хроники коммунальной войны
16:10
Воровать – так фурами!
15:00
Пьяный владелец Pajero отправил водителя Nexia в кому
13:43
Дед Мороз подождет
12:44
Очередное нападение на мигранта в Невском районе
10:11
Подытожили первую часть проекта "Открытый город"
10:10
Дед Мороз открыл Рождественскую ярмарку в Петербурге
08:40
Без Лукашенко
23:06
СКА в очередной раз разгромил «Нефтехимик»
22:26
Задержан петербуржец, обваривший кипятком свою мать
21:38
Смерть на пешеходном переходе
15:57
Непредвиденное пиротехническое шоу
15:01
Полицейская погоня закончилась смертельным ДТП
20:27
Смертельная авария в Кировском районе Ленобласти
20:05
Открылась выставка Айвазовского
19:59
Полтавченко в образе Симпсона
19:06
Трагедия в посёлке Чёрная Речка близ Сертолово
15:55
Очередной День жестянщика
14:43
Жуткое ДТП на Горском шоссе
10:34
Президент оптимистичен
10:05
Отчаянные рыбаки
22:56
Баскетбольный ЦСКА провалил овертайм с «Фенербахче»
22:28
Никита Филатов открыл счёт, но «Лада» проиграла СКА
19:58
Страшное ДТП на трассе Петербург - Псков
19:16
Полицейский-взяточник пойман с поличным в Сертолово
15:57
УНИКС начал выбираться из «подвала» Евролиги
14:40
У наркоманов век короток…
10:34
Объем инвестиций вырос
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты
» » Приключения доморощенного Тайсона

Приключения доморощенного Тайсона

0
198
Автор: alfree
0
Фото:
LiveInternet
Во время семейных разборок в одной из квартир дома №5 по Сердобольской улице мужчина откусил часть уха своей сожительницы.

В ночь на субботу в квартире одного из домов по Сердобольской улице 38-летний мужчина в ходе семейного конфликта, причины и обстоятельства которого ещё предстоит выяснить правоохранителям, откусил часть уха своей 37-летней сожительнице, как знаменитый «ухоед» Майк Тайсон.

Видно, крепко насолила гражданская жена своему взбешённому мужу, потому что прежде чем оттяпать ухо, он несколько раз ударил её по голове.

Если Эвандер Холифилд, соперник Майка по тому приснопамятному бою, жаловаться в полицию не стал, то женщина, вырвавшись из кровавого клинча, побежала в полицию сразу же, и вызвала на дом наряд правоохранителей.

Сотрудники ВО скрутили дебошира, а его жертву отвезли в Елизаветинскую больницу.

И если Тайсон за свой людоедский поступок всего лишь был оштрафован на три миллиона долларов, получил годичную дисквалификацию и на этот же срок лишился боксёрской лицензии, то петербуржец, если его вина будет доказана, может рассчитывать на длительный (до 8 лет) срок реального заключения.
Все по теме: Приморский район телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

19-12-2016, 21:38
Вооружён и очень опасен
29-11-2015, 13:23
Тайсон победил Кличко и отобрал у него все чемпионские пояса
24-02-2015, 17:53
Эта опасная работа таксиста
14-08-2014, 18:34
Дела семейные…
27-06-2013, 12:31
Состоятельный пенсионер по глупости лишился своих пяти миллионов
23-06-2013, 14:51
Азиат ударил монтировкой полицейского

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
86
Вчера, 15:00
Пьяный владелец Pajero отправил водителя Nexia в кому
0
162
25-12-2016, 21:38
Смерть на пешеходном переходе
0
1 853
25-12-2016, 15:01
Полицейская погоня закончилась смертельным ДТП
0
940
24-12-2016, 20:27
Смертельная авария в Кировском районе Ленобласти
Наверх