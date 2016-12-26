Приключения доморощенного Тайсона

В ночь на субботу в квартире одного из домов по Сердобольской улице 38-летний мужчина в ходе семейного конфликта, причины и обстоятельства которого ещё предстоит выяснить правоохранителям, откусил часть уха своей 37-летней сожительнице, как знаменитый «ухоед» Майк Тайсон.

Видно, крепко насолила гражданская жена своему взбешённому мужу, потому что прежде чем оттяпать ухо, он несколько раз ударил её по голове.

Если Эвандер Холифилд, соперник Майка по тому приснопамятному бою, жаловаться в полицию не стал, то женщина, вырвавшись из кровавого клинча, побежала в полицию сразу же, и вызвала на дом наряд правоохранителей.

Сотрудники ВО скрутили дебошира, а его жертву отвезли в Елизаветинскую больницу.

И если Тайсон за свой людоедский поступок всего лишь был оштрафован на три миллиона долларов, получил годичную дисквалификацию и на этот же срок лишился боксёрской лицензии, то петербуржец, если его вина будет доказана, может рассчитывать на длительный (до 8 лет) срок реального заключения.