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Воровать – так фурами!

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Автор: alfree
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Фото:
Svopi.ru
Полиция Петербурга ведет проверку по факту пропажи грузового автомобиля с замороженным мясом.

В нынешнем году угон фуры с товаром – не такая уж большая редкость. В последний раз «Питерец.ру» писал о пропаже фуры с алкоголем, направлявшейся в Курган.

На этот раз преступников заинтересовал груз замороженной говядины, предназначенной для коммерческой фирмы из города Владимира.

Вчера в территориальный отдел полиции пришёл коммерческий представитель владимирской фирмы, рассказавший, что в минувшую пятницу со склада на Предпортовой им были загружены около 19 тонн мяса и отправлены по назначению в город на Клязьме.

Но шофёр большегруза с момента пересечения границ Ленинградской области вдруг перестал выходить на связь, а груз, который по всем расчётам должен был прибыть во Владимир не позднее чем через двое суток, до места назначения так и не доехал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, связанные с отправкой фуры, проводится проверка.
Все по теме: Ленобласть фура
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