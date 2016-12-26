Воровать – так фурами!

В нынешнем году угон фуры с товаром – не такая уж большая редкость. В последний раз «Питерец.ру» писал о пропаже фуры с алкоголем, направлявшейся в Курган.

На этот раз преступников заинтересовал груз замороженной говядины, предназначенной для коммерческой фирмы из города Владимира.

Вчера в территориальный отдел полиции пришёл коммерческий представитель владимирской фирмы, рассказавший, что в минувшую пятницу со склада на Предпортовой им были загружены около 19 тонн мяса и отправлены по назначению в город на Клязьме.

Но шофёр большегруза с момента пересечения границ Ленинградской области вдруг перестал выходить на связь, а груз, который по всем расчётам должен был прибыть во Владимир не позднее чем через двое суток, до места назначения так и не доехал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, связанные с отправкой фуры, проводится проверка.