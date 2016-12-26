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Пьяный владелец Pajero отправил водителя Nexia в кому

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Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Несколькими минутами спустя после полуночи на Октябрьской набережной произошло столкновение двух машин, в результате чего одна из них перевернулась, а водитель

Через несколько минут после полуночи сегодня ночью на Октябрьской набережной состоялась серьёзная авария.

У дома 44 на участке набережной между её пересечениями с улицами Дыбенко и Крыленко в крайней правой полосе внедорожник Mitsubishi Pajero попросту догнал следовавшую впереди него легковушку Daewoo Nexia.

Пьяный владелец Pajero отправил водителя Nexia в комуУдар получился ужасающей силы. Водитель Nexia получил серьёзные травмы и в состоянии комы был госпитализирован в Александровскую больницу, его машина восстановлению не подлежит.

Внедорожник, ударившись в поребрик, перевернулся на бок. Извлекшие его из салона представители МЧС и ГИБДД убедились, что водитель 1960 года был, мягко говоря, нетрезв.

Медицинское освидетельствование, на которое согласился виновник аварии, подтвердило подозрения автоинспекторов.

Теперь владельцу Mitsubishi Pajero предстоит на два года пополнить ряды пешеходов, и молить Бога, чтобы мужчина из пострадавшей по его вине Daewoo Nexia остался жив и быстро пошёл на поправку.
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