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Очередное нападение на мигранта в Невском районе

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16
Автор: alfree
0
Фото:
straj2.ru
В правобережной части Невского района трое «славян» без видимых причин напали на мигранта, пытаясь его убить.

Лишь недавно «Питерец.ру» писал о том, что в Невском районе порезали мигранта из Таджикистана, найденного на проспекте Обуховской обороны, и вот новый случай нападения на азиата, на сей раз в правобережной части района.

Накануне в 10 часов вечера от одного из домов по проспекту Солидарности в Александровскую больницу привезли молодого уроженца одной из среднеазиатских стран. Врачи диагностировали у пациента 1995 года рождения резаную рану левой стороны шеи.

К счастью, лезвие не перерезало жизненно важных артерий, и после оказания помощи пациента отпустили долечиваться домой.

Пострадавший сообщил, что около половины девятого он вышел из дома, где снимает квартиру, и сел на лавочку возле подъезда, чтобы позвонить по телефону.

В это время к нему подошли трое молодых людей славянской внешности не старше 25 лет, и спросили дорогу к метро. Парень ответил, и в этот самый момент один из незнакомцев распылил ему в лицо баллончик с едким газом, а другой сзади скользящим ударом порезал ножом его шею.

Описывая преступников, азиат отметил, что они были одеты в куртки с капюшонами, но такое описание может подойти к каждому второму человеку этой возрастной группы.

По факту нападения на мигранта ведётся проверка.

 

 
Все по теме: Невский район мигранты ножевое ранение
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