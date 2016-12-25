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» » Смерть на пешеходном переходе

Смерть на пешеходном переходе

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Автор: alfree
0
Фото:
google.com
На  трассе "Кола" в районе Синявино насмерть сбит пешеход.

Быстрое и внезапное наступление темноты вкупе с оттепелью, сделавшей невидимыми для автомобилистов пешеходов, одетых в унылые тёмно-серые тона без светоотражателей, а также полное отсутствие освещения сыграли роковую роль в сегодняшнем происшествии на трассе «Кола».

На часах было без пяти минут шесть вечера, когда на нерегулируемом пешеходном переходе в районе садоводческого массива «Восход» в Синявино был сбит мужчина на вид лет пятидесяти.

Пешеход, попавший под колёса большого грузовика, погиб на месте. Услуги «скорой», прибывшей на место трагедии, ему уже не понадобились.

Труп оставался на дороге до выяснения обстоятельств происшествия сотрудниками автоинспекции, впоследствии отправившими несчастного в морг.

Свидетели утверждают, что водитель большегруза совершенно не притормаживал перед знаком, обозначающим переход, а пешеход небезосновательно понадеялся на то, что имеет право преимущественного движения, и поплатился за это жизнью.

Полицейские составляли протокол, который впоследствии должен лечь в основу уголовного дела.

Всё время, пока полиция выясняла причины и обстоятельства случившегося, в обе стороны дороги копилась грандиозная пробка.
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП пострадавший пешеход
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