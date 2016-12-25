Полицейская погоня закончилась смертельным ДТП

В 4:37 сегодня ночью на пульт ГУ МЧС пришло сообщение о крупной аварии в Кировском районе. В результате полицейской погони за автомобилем BMW, последний совершил столкновения с автомобилями Škoda Rapid и Nissan и ударился в столб на углу улиц Маршала Говорова и Новостроек.

Итогом бешеной гонки стала гибель 22-летнего пассажира немецкой иномарки. Всего в машине, управляемой 18-летним юнцом, было шестеро. Из пятерых оставшихся в живых пассажиров BMW троих отправили в больницу в тяжёлом состоянии, и двоих – в состоянии средней тяжести. Все они находились в неадекватном состоянии, что и привлекло внимание погнавшихся за ними полицейских.

В чешской иномарке пострадали двое. Медики из прибывшей на место инцидента кареты «скорой помощи» при госпитализации определили их состояние как среднетяжёлое.

О состоянии людей в японском автомобиле ничего не сообщается.

На месте ДТП присутствовали представители всех экстренных служб, по факту ДТП с гибелью человека будет возбуждено уголовное дело.

Ведётся проверка всех обстоятельств смертельного ДТП.