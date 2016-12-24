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Трагедия в посёлке Чёрная Речка близ Сертолово

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Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
После столкновения маршрутка влетела в остановку, убив двух женщин.

Страшное ДТП случилось в 7 часов утра в посёлке Чёрная речка по дороге Парголово – Огоньки.

Порожний песковоз Volvo летел под погрузку, когда на его пути возник автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту 676 в попутном направлении. Не известно, что отвлекло водителя грузовика от дорожной ситуации, но он не успел притормозить перед маршруткой собиравшейся остановиться на остановке.

Автобус, у которого было замято три последних ряда, протаранил крытую остановку, где своего транспорта ожидали две женщины, и остановился, столкнувшись с деревом и упершись в забор.

Женщины, ожидавшие транспорта, погибли, автобус восстановлению не подлежит, у Volvo разбита передняя часть, автомобиль ожидает длительный ремонт.

По факту ДТП с гибелью двух человек возбуждено уголовное дело.
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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