Очередной День жестянщика

Незначительное похолодание в ночь перед католическим сочельником вновь спровоцировало День жестянщика.

На Софийской улице, по свидетельству очевидцев, в 10 часов утра вся проезжая часть «была в металлоломе». Проезжающие с большим трудом и предосторожностями автомобилисты повидали всякое: перевёртыши, битые и «отдыхающие» на газонах машины. Виной всему стал асфальт, покрытый тонкой корочкой льда.

В 08:03 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о массовом «замесе», в котором поучаствовали Ford, Volkswagen, Renault и Kia. Пострадавших не было, но прибывшие пожарные отключали аккумуляторные батареи, дабы исключить возгорание.

«Разбор полётов» осуществляли работники автоинспекции. К предновогодним хлопотам некоторых горожан добавилось ещё и время, необходимое на посещение автосервисов.