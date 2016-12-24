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Жуткое ДТП на Горском шоссе

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Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
В субботу утром смертельное ДТП произошло на Горском шоссе.

В 8 часов утра в субботу на Горском шоссе произошла страшная трагедия, инициированная водителем отечественной «ВАЗ-2112», по непонятным причинам оказавшейся в районе дома 18/3 на встречной полосе движения.

Там на его пути оказался микроавтобус Mercedes Sprinter, и через долю секунды к столкнувшимся машинам присоединился ехавший в попутном направлении Ford Focus.

Последствия столкновения были ужасны.

Автомобиль нарушителя буквально разнесло на части, его водитель, к счастью, ехавший один, погиб моментально. В микроавтобусе получили травмы два человека, автомобилями «скорой» их доставили в больницу. В «Фокусе» отделались битым железом.

По факту ДТП автоинспекция производила проверку, материалы которой лягут в основу уголовного дела.
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