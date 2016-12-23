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» » Пироманы не унимаются

Пироманы не унимаются

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58
Автор: alfree
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Фото:
одноклассники
Серьезный пожар произошел в Невском районе ночью 23 декабря. На Бадаева горела машина. Очевидцы говорят о взрыве.

Жители дома 3 по улице Бадаева проснулись среди ночи от серии из трёх громких хлопков. Выглянув в окно, они заметили, как горит припаркованная машина. Тут же были вызваны пожарные. На часах было 03:06.

Огнеборцев долго ждать не пришлось, и подожжённый кем-то автомобиль Кia немногим более получаса спустя был потушен, но огонь к этому времени успел уничтожить моторный отсек корейской иномарки.

Машина горела со взрывами, что исключает простое замыкание проводки, и ни у кого не было сомнений, что это – дело рук пироманов.

Ещё один ночной пожар произошёл на Брюсовской улице. Вызванные к дому 16 борцы с огнём помочь уже ничем не смогли: припаркованный под окнами Opel, несмотря на все их усилия, выгорел полностью.
Все по теме: Невский район пожар автомобиль
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