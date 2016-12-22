Все эти одинокие люди, откуда они приходят, и чьи они?

Два случая находки трупов бездомных произошли в городе и области в один день.

Первое сообщение поступило из Кировского района. На труп бездомного наткнулись в подвале одного из заброшенных зданий по улице Ивана Черных.

Тело мужчины, которому при жизни было от 35 до 40 лет, без видимых признаков насильственной смерти было обуто в берцы и одето в чёрные брюки и целых две куртки – чёрного и зелёного цветов. Очевидно, бомжу, личность которого устанавливается, было очень холодно в прошедшие морозы, и он по возможности утеплялся.

В тот же день в Зеленогорске при обследовании подвала одного из домов по проспекту Ленина в поисках утечек системы отопления был найден труп женщины средних лет в жёлтых калошах, пролежавший в подвале так давно, что начал мумифицироваться.

Обе страшные находки были отправлены в морги для установления причин смерти.