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» » Все эти одинокие люди, откуда они приходят, и чьи они?

Все эти одинокие люди, откуда они приходят, и чьи они?

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Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели двоих бездомных в Кировском и Курортном районах Северной столицы, трупы которых без внешних признаков

Два случая находки трупов бездомных произошли в городе и области в один день.

Первое сообщение поступило из Кировского района. На труп бездомного наткнулись в подвале одного из заброшенных зданий по улице Ивана Черных.

Тело мужчины, которому при жизни было от 35 до 40 лет, без видимых признаков насильственной смерти было обуто в берцы и одето в чёрные брюки и целых две куртки – чёрного и зелёного цветов. Очевидно, бомжу, личность которого устанавливается, было очень холодно в прошедшие морозы, и он по возможности утеплялся.

В тот же день в Зеленогорске при обследовании подвала одного из домов по проспекту Ленина в поисках утечек системы отопления был найден труп женщины средних лет в жёлтых калошах, пролежавший в подвале так давно, что начал мумифицироваться.

Обе страшные находки были отправлены в морги для установления причин смерти.
Все по теме: Кировский район Курортный район обнаружение трупа
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