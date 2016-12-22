Приезжие вымогатели получат по заслугам

В полицию Невского района позавчера днём обратился петербуржец 1987 года рождения, рассказавший, что трое малознакомых ему граждан несколько дней назад похитили его, избивали и пытали, вымогая несуществующий долг в шестьсот тысяч рублей.

В конце концов, вымогатели отобрали у своей жертвы сто тысяч рублей, принадлежащий ему автомобиль Kia ‘Сeed с ключами и документами и заставили его написать расписку на полмиллиона рублей.

В процессе пыток они трижды выстрелили в него из травматики, и ему ничего не оставалось делать, как подписать всё, что от него требовали рэкетиры, чтобы прекратить весь тот ужас, которому он подвергался.

Полицейским, чтобы найти злоумышленников, потребовалось меньше суток. В ходе ОРМ были задержаны трое приезжих безработных, младшему из которых было 34, а старшему – 37 лет, проживавших в нашем городе без регистрации. У негодяев изъяли автомобиль с ключами и под пытками добытую расписку на полмиллиона.

Возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство». У полицейских возникло предположение, что участники криминального трио неоднократно совершали подобные преступления на территории города, поэтому следствие будет продолжено.

Если кто-то из граждан попадал в аналогичную ситуацию, МВД просит их на основе полной конфиденциальности обращаться в территориальные отделы полиции или по телефону «02».