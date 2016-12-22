Свежие новости

20:29
Резвые "спортсмены" лишили свою жертву крупной суммы денег
19:57
Все эти одинокие люди, откуда они приходят, и чьи они?
14:55
Приезжие вымогатели получат по заслугам
12:55
Страшное ДТП с участием стритрейсера
10:55
Автомобильное производство сократилось
09:01
Погодные аномалии
06:51
Флешмоб на Дворцовой площади
06:49
В СПБГУ назначили Генсекретаря Национальной ассамблеи Кореи
23:38
Артём Вихров набрал 22 очка в победном матче с «Астаной»
20:17
«Авангард» забросил в ворота рижского «Динамо» 9 шайб
18:37
Перестрелка в ресторане «Монтекки»
16:35
Таксист доехал в Мурино в собственном багажнике
15:35
Второе за неделю нападение на мигранта в Невском районе
12:51
Весёлая компания на Daewoo Nexia сбила мачту освещения
09:52
Важность безопасности
09:27
Вспомнили жертв репрессий
22:01
2-й Петербургский Антинаркотический Форум
21:44
«Скандинавия» вновь собирает кровавую дань
19:17
Вратарь «Уфы» Лунёв подтвердил, что пройдёт медосмотр в «Зените»
18:50
Жертва «Сапсана»
18:10
Самоубийство в историческом антураже
14:43
Мигрант не преодолел высокий забор
10:15
Петербургские ученые восстановят древний город
10:13
Газета для женщин-мигранток появилась в Петербурге
09:59
Штраф за парковку
09:33
Очередные перестановки
23:33
О группах смерти в социальных сетях и их жертвах
21:38
Вооружён и очень опасен
20:08
В ЦПКиО проходит "Елагинская карусель"
20:07
Зарезал собутыльника
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты
» » Приезжие вымогатели получат по заслугам

Приезжие вымогатели получат по заслугам

0
77
Автор: alfree
0
Фото:
Новый Регион
В петербургскую полицию обратился мужчина, который рассказал о пытках, которым он подвергался в плену у троих приезжих похитителей, вымогавших у него

В полицию Невского района позавчера днём обратился петербуржец 1987 года рождения, рассказавший, что трое малознакомых ему граждан несколько дней назад похитили его, избивали и пытали, вымогая несуществующий долг в шестьсот тысяч рублей.

В конце концов, вымогатели отобрали у своей жертвы сто тысяч рублей, принадлежащий ему автомобиль Kia ‘Сeed с ключами и документами  и заставили его написать расписку на полмиллиона рублей.

В процессе пыток они трижды выстрелили в него из травматики, и ему ничего не оставалось делать, как подписать всё, что от него требовали рэкетиры, чтобы прекратить весь тот ужас, которому он подвергался.

Полицейским, чтобы найти злоумышленников, потребовалось меньше суток. В ходе ОРМ были задержаны трое приезжих безработных, младшему из которых было 34, а старшему – 37 лет, проживавших в нашем городе без регистрации. У негодяев изъяли автомобиль с ключами и под пытками добытую расписку на полмиллиона.

Возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство». У полицейских возникло предположение, что участники криминального трио неоднократно совершали подобные преступления на территории города, поэтому следствие будет продолжено.

Если кто-то из граждан попадал в аналогичную ситуацию, МВД просит их на основе полной конфиденциальности обращаться в территориальные отделы полиции или по телефону «02».
Все по теме: Невский район мигранты вымогательство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

29-11-2016, 11:28
Вымогатели просчитались
2-08-2015, 11:16
Киднеппинг становится популярным
10-06-2014, 11:52
Трое налетчиков похитили из Сбербанка 2 млн рублей
14-02-2014, 17:56
Мигранты обвиняются в похищении человека и вымогательстве
18-02-2013, 12:16
Полицейские Красносельского района задержали вымогателей
16-11-2012, 17:13
В Петербурге задержаны вымогатели из Нигерии

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
140
Сегодня, 12:55
Страшное ДТП с участием стритрейсера
0
104
Вчера, 12:51
Весёлая компания на Daewoo Nexia сбила мачту освещения
0
671
20-12-2016, 21:44
«Скандинавия» вновь собирает кровавую дань
0
172
19-12-2016, 11:36
Ночное происшествие в Калининском районе
Наверх