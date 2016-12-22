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Страшное ДТП с участием стритрейсера

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Автор: alfree
0
Фото:
Водитель Петербурга
ДТП со смертельным исходом произошло накануне вечером в Калининском районе.

Накануне в 22:10 в Калининском районе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь ни в чём не виноватой пассажирки одного из автомобилей.

Водитель Hyundai Accent 1955 года рождения на перекрёстке Суздальского проспекта и улицы Демьяна Бедного совершал левый поворот. Когда он уже почти завершил манёвр, в его машину на запредельной скорости врезался Hyundai Solaris, управляемый 31-летним водителем.

Страшное ДТП с участием стритрейсераСокрушительный удар пришёлся в правый бок «Акцента», где сидела пассажирка, погибшая практически мгновенно.

Спасатели, вырезавшие пострадавшую из искорёженного железа, видели, что у несчастной шансов выжить не было никаких.

Страшное ДТП с участием стритрейсераСвидетели происшествия убеждены, что виновником происшествия является водитель Solaris, который якобы в тот день принимал участие в гонках с Mercedes и Porsche Cayenne.

На месте происшествия были все экстренные службы. Причины и обстоятельства инцидента устанавливали сотрудники ГИБДД. По факту происшествия будет возбуждено уголовное дело.
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