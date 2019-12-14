ента новостей

08:43
Семья потратила 2 миллиона на поездку в Таиланд
08:40
«Игра в санкции» продолжается
23:09
Поражение от «Маккаби» - признак кризиса не ЦСКА, а тренера Итудиса
08:06
Животные остались без корма
08:03
Проблемы теплосетей обнаружены с высоты птичьего полета
23:20
Петербург присоединится к международной акции «Тест по истории Отечества»
20:09
Россельхознадзор выявил партию зараженных бананов из Эквадора
16:43
Мультимедийное шоу «Сквозь время и искусство»
16:39
Депутат Цивилев предлагает блокировать распространителей фейков
15:59
Лекция "Святки-колядки" пройдёт в Петербурге
10:10
Премьера оперы «Дон Жуан»
07:46
Электронные сигареты приравняли к обычным
07:45
Рекламу в кинотеатрах ограничат
01:19
0:3 в Лиссабоне – так футбольный «Зенит» завершил календарный 2019 год
12:53
Общественники предложили обеспечить каждого российского школьника индивидуальными пледами на случай эвакуации в холодную погоду
11:22
В Центральном районе задержали карманника
08:04
За мат ее уволят
08:03
В регионе появится завод «Индилайт»
22:54
Гандбольная «Нева» уверенно одолела «СГАУ-Саратов» после неудачи в Перми
16:48
В Петербурге эксперты обсудили проблему нелегальных свалок
16:47
Россельхознадзор выявил факт нелегальной переработки мяса птицы
16:43
Документальный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
14:11
Концерт Эдуарда Хиля (младшего)
12:06
В Калининском районе тушили пожар в квартире
11:35
Театральный гала-тур
10:46
В Петербург не пустили кукурузу для попкорна
10:32
В Понтонном девочка стала жертвой педофила
08:14
Афганцев обеспечили жильем
07:47
Санкции ВАДА имеют политический характер
21:53
Саммелвуо поэтично прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо–ЛО»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » «Игра в санкции» продолжается

«Игра в санкции» продолжается

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Евросоюз снова продлил антироссийские санкции

«Питерец.ру» сообщает, что ЕС в очередной раз продлил санкции в отношении России. Ограничительные меры, принятые в 2014 году, остались в силе. Решение о продлении санкций было принято в Брюсселе на встрече глав государств Евросоюза. Это произошло после нормандского саммита.

Печально, что США и Европа продолжают свою санкционную политику. При этом Запад надеется на получение определенных привилегий. Например, на днях американский президент Дональд Трамп на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о желании увеличить товарооборот между нашими странами.

Однако, пока со стороны Европы и Америки продолжается «игра в санкции», подобные заявления не будут восприниматься всерьез. Они больше напоминают анекдот, а не реальные стремления. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

23-08-2018, 08:39
Настоящие санкции только начинаются?
2-09-2016, 08:29
Санкционный маразм продолжается
15-12-2017, 07:55
ЕС в своем репертуаре
21-06-2017, 09:42
Ответ на новые санкции
14-01-2017, 09:17
Трамп о санкциях
16-03-2018, 09:01
И опять санкции

Происшествия на дорогах

0
153
9-12-2019, 11:42
В Петербурге грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой
0
196
9-12-2019, 11:34
Валерия рассказала про ДТП с сыном
0
206
4-12-2019, 11:48
В Московском районе столкнулись три автомобиля
0
219
2-12-2019, 13:23
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
Наверх