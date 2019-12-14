«Игра в санкции» продолжается

«Питерец.ру» сообщает, что ЕС в очередной раз продлил санкции в отношении России. Ограничительные меры, принятые в 2014 году, остались в силе. Решение о продлении санкций было принято в Брюсселе на встрече глав государств Евросоюза. Это произошло после нормандского саммита.

Печально, что США и Европа продолжают свою санкционную политику. При этом Запад надеется на получение определенных привилегий. Например, на днях американский президент Дональд Трамп на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о желании увеличить товарооборот между нашими странами.

Однако, пока со стороны Европы и Америки продолжается «игра в санкции», подобные заявления не будут восприниматься всерьез. Они больше напоминают анекдот, а не реальные стремления.