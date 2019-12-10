Санкции ВАДА имеют политический характер

В последние годы наша страна оказалась в сложном положении. В отношении РФ вводятся различные ограничения. К сожалению, в инструмент политического давления превратили и спорт. Согласно решению WADA, Россию на 4 года отстранили от участия и проведения крупнейших международных соревнований. Это относится к Олимпиаде, Паралимпиаде и мировым чемпионатам.

«Питерец.ру» подчеркивает, что санкции ВАДА, скорее всего, не коснутся футбольного Евро-2020 и финала Лиги чемпионов УЕФА 2021 года. Петербург примет у себя эти соревнования. Спортивные санкции вряд ли будут распространены на данные мероприятия. По крайней мере, в это хочется верить. Например, представители РФС надеются, что санкции не коснутся футбола.