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Питерец.ру » Политика » Американский дипломат побывал в Петербурге

Американский дипломат побывал в Петербурге

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61
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге побывал заместитель миссии США в России

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург посетил заместитель американской миссии в РФ Барт Горман. Он побывал в городе на Неве с рабочим визитом. Дипломат отметил, что представители американского посольства в Москве должны контактировать с государственными органами и жителями других регионов России.

Господин Горман прокомментировал влияние санкций на экономику РФ. Он считает, что эти ограничительные меры становятся проблемой для России, но почти не оказывают какого-либо воздействия. По крайней мере, это не мешает развитию делового обмена.

Замглавы американской миссии подчеркнул особую значимость Петербурга для России. Потому для американских дипломатов крайне важно установить здесь контакты. Горман выразил надежду на то, что представителям американской миссии удастся побывать во многих регионах РФ.

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