Совершаева покидает Смольный

«Питерец.ру» сообщает, что заместитель губернатора Петербурга Любовь Совершаева меняет место работы. Теперь Любовь Павловна будет осуществлять свою деятельность в полпредстве СЗФО. Об этом сообщил глава Северной столицы Александр Беглов.

Петербургский градоначальник поблагодарил Совершаеву за проделанную работу, оценив ее вклад. По словам Беглова, Любовь Павловна многое сделала во время предвыборной компании.

Напоминаем, что Совершаева курировала работу администрации губернатора, а также занималась вопросами информатизации, связи, миграционной и молодежной политики, взаимодействием с общественными организациями и СМИ.

Теперь в Смольном произойдут определенные перестановки. В правительстве Петербурга должны будут появиться новые лица.