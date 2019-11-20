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Питерец.ру » Политика » Петербург могут лишить Евро-2020?

Петербург могут лишить Евро-2020?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
og.ru
Появились информация о возможном исключении России из числа стран-хозяек Евро-2020

«Питерец.ру» сообщает, что нашу страну могут лишить права проведения матчей футбольного Евро-2020. Речь идет о 4-х играх, которые пройдут в Петербурге. Об этом пишут ряд британских СМИ.

Поводом для отстранения России могли стать проблемы антидопинговой лаборатории РУСАДА. Однако эта организация не имеет какого-либо отношения к футболу. Потому чисто юридически никаких санкций в отношении РФ применять не будут. Так что лишить нас права проведения матчей Евро-2020 никто не сможет. По крайней мере, для этого должна быть веская причина.

Информация, которую распространяют британские СМИ, носит сугубо политический характер. Некоторые англичане всячески пытаются выставить Россию в плохом свете, используя для этого различные инфоповоды.

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