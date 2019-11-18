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Питерец.ру » Политика » Белорусы могут проголосовать в Петербурге

Белорусы могут проголосовать в Петербурге

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Северной столице открыли участок для голосования в парламент Белоруссии

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге открыли специальный участок, где могут проголосовать граждане Белоруссии. В этой дружественной для нас стране сейчас проходит досрочное голосование в нижнюю палату парламента.

Чтобы проголосовать в Петербурге, гражданину Белоруссии необходимо предъявить паспорт с соответствующей отметкой. Всего в России создано три таких участка, один из них – в Северной столице. Он расположен в здании белорусского посольства на ул. Бонч-Бруевича.

Досрочное голосование в нашей стране проходит достаточно активно. В основном голосуют белорусские студенты, которые учатся в военных и других учебных заведениях. Ежедневно на участках появляется по 20-30 человек.

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