Белорусы могут проголосовать в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге открыли специальный участок, где могут проголосовать граждане Белоруссии. В этой дружественной для нас стране сейчас проходит досрочное голосование в нижнюю палату парламента.

Чтобы проголосовать в Петербурге, гражданину Белоруссии необходимо предъявить паспорт с соответствующей отметкой. Всего в России создано три таких участка, один из них – в Северной столице. Он расположен в здании белорусского посольства на ул. Бонч-Бруевича.

Досрочное голосование в нашей стране проходит достаточно активно. В основном голосуют белорусские студенты, которые учатся в военных и других учебных заведениях. Ежедневно на участках появляется по 20-30 человек.