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» » Губернатор проведет очередное заседание

Губернатор проведет очередное заседание

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Правительство обсудит социально-экономическое развитие города

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в Смольном состоится очередное заседание. Александр Беглов обсудит с представителями своей команды план социально-экономического развития. Речь идет о стратегии, охватывающей период до 2035 года. Также будет рассмотрен проект закона о налоговых льготах.

Помимо этого власти обсудят вопрос проектирования и строительства объектов, а также программу приватизации госимущества на 2020-2022 годы. Еще в повестку дня входит вопрос о перечне мест, запрещенных для остановки и стоянки самоходных судов.

Это будет еще одно заседание правительства Петербурга. На таких мероприятиях решаются важные вопросы развития города и ставятся конкретных задачи. Некоторые из них удается потом достичь.

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