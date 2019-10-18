Финляндия начнет выдавать пятилетние визы

«Питерец.ру» сообщает, что консульство Финляндии увеличило срок выдачи виз. Теперь в Петербурге можно будет получить в финском консульстве визу на 5 лет. Нововведение начнет действовать с февраля следующего года.

Однако такая возможность появится не у всех граждан. Получить визу на 5 лет смогут лишь те россияне, которые ранее получали финскую визу на 2 года. Причем у этих людей не должно быть замечаний от финской стороны.

Что касается заявления на получение визы, то его необходимо подавать за шесть месяцев до предполагаемой даты поездки. В этом году финское консульство намерено выдать около 700 тыс. виз. Это примерно на 30% больше показателей 2018 года. Взаимодействие между Россией и Финляндией продолжает развиваться.