«Питерец.ру» сообщает, что Соединенные Штаты продолжают гнуть свою обвинительную линию в адрес России. На этот раз снова была поднята тема о вмешательстве нашей страны в выборы 2016 года.

Согласно результатам расследования американской разведки, власти России пытались повлиять на ход президентских выборов в США, действуя через петербургскую компанию «Агентство интернет-исследований». Российские власти, якобы, стремились к тому, чтобы дискредитировать Хиллари Клинтон, чтобы обеспечить победу Трампу. Такова очередная «байка» Вашингтона.

История с вмешательством России в выборы американского президента выглядит нелепой. Соединенные Штаты придумывают все новые и новые «сказки», пытаясь обвинить Кремль. Этот «театр абсурда» с обвинениями, санкциями и прочими негативными моментами продолжается. Американцы гнут свою линию в отношении России.