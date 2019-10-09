ента новостей

11:14
В Петербурге проходит Фестиваль гигантских Китайских Фонарей
11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
10:31
На КАД закроют съезд в сторону метро Рыбацкое
05:42
Американцы продолжают обвинять Россию
05:14
Снесли детскую площадку
00:26
Лехтонен забил в овертайме в матче «Йокерит» - «Сочи»
15:52
Литературно-парфюмерная выставка «Книги и ароматы»
15:48
Почетный знак «За сострадание к животным»»
11:08
В Ленобласти задержаны разбойники совершавшие налеты на АЗС
09:40
Очистка водоемов продолжается
09:13
Кто воспользовался электронными визами?
09:11
Балет под звёздами: шоу «Времена года»
22:39
Знарок увозит из Петербурга победу в овертайме
22:07
Сенсация: «Зенит» обыграл в Москве ЦСКА после берлинского разгрома
11:27
Ладожский мост разведут для прохода яхты «Апостол Андрей»
10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
08:43
Авиарейсы в Хайнань
08:18
Петербург напоминает Европу
17:14
«Зенит» уверенно победил «Урал», ворота защищал Кержаков
21:11
СКА уступил «Трактору»: Бурдасов не играл
08:27
Советы от Шварценеггера
07:59
Смягчили санкции из-за Марса
22:48
Трёпка в Берлине – так баскетбольный «Зенит» дебютировал в Евролиге
20:35
Мюзикл «Золушка» на сцене Исторического парка «Россия – моя история»
20:28
«Химки» с победы стартовали в Евролиге, хотя Мозгов не играл
11:22
В Петербурге задержан автоугонщик
11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
09:24
Доллар используется в политической борьбе
08:55
«Железный Арни» приехал в Петербург
19:35
Реконструкция Лиговского путепровода
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Американцы продолжают обвинять Россию

Американцы продолжают обвинять Россию

0
60
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
apelsin.travel
Петербургская компания, якобы, вмешивалась в американские выборы

«Питерец.ру» сообщает, что Соединенные Штаты продолжают гнуть свою обвинительную линию в адрес России. На этот раз снова была поднята тема о вмешательстве нашей страны в выборы 2016 года.

Согласно результатам расследования американской разведки, власти России пытались повлиять на ход президентских выборов в США, действуя через петербургскую компанию «Агентство интернет-исследований». Российские власти, якобы, стремились к тому, чтобы дискредитировать Хиллари Клинтон, чтобы обеспечить победу Трампу. Такова очередная «байка» Вашингтона.

История с вмешательством России в выборы американского президента выглядит нелепой. Соединенные Штаты придумывают все новые и новые «сказки», пытаясь обвинить Кремль. Этот «театр абсурда» с обвинениями, санкциями и прочими негативными моментами продолжается. Американцы гнут свою линию в отношении России.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

19-03-2019, 08:51
И опять санкции…
14-01-2019, 10:44
Американцы боятся
16-11-2018, 08:09
Ну а санкции потом
7-11-2018, 08:50
Что дают эти встречи?
16-03-2018, 09:01
И опять санкции
25-02-2017, 09:17
Импичмент Трампу

Происшествия на дорогах

0
14
Сегодня, 11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
0
132
7-10-2019, 10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
0
241
4-10-2019, 11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
158
2-10-2019, 11:19
Серьезное ДТП на Волхонском шоссе
Наверх