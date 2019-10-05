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Смягчили санкции из-за Марса

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Великобритания приняла закон, предполагающий смягчение российских санкций

«Питерец.ру» сообщает, что Великобритания смягчит санкции в отношении России. Наша страна может поставлять в Объединенное королевство важную для них продукцию. Это касается веществ, необходимых для проведения космических исследований.

В следующем году британцы намерены запускать станцию ExoMars-2020, предназначенную для исследования Марса. Ожидается, что в 2021 году она выполнит посадку на эту планету.

Однако для проведения полноценных исследований Лондон не может обойтись без российских разработок. Так что британцы вынуждены смягчить запланированные ранее санкции и несколько изменить один из законов. Им нужно, чтобы не возникало препятствий для поставок необходимых веществ, произведенных в России.

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