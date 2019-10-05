Смягчили санкции из-за Марса

«Питерец.ру» сообщает, что Великобритания смягчит санкции в отношении России. Наша страна может поставлять в Объединенное королевство важную для них продукцию. Это касается веществ, необходимых для проведения космических исследований.

В следующем году британцы намерены запускать станцию ExoMars-2020, предназначенную для исследования Марса. Ожидается, что в 2021 году она выполнит посадку на эту планету.

Однако для проведения полноценных исследований Лондон не может обойтись без российских разработок. Так что британцы вынуждены смягчить запланированные ранее санкции и несколько изменить один из законов. Им нужно, чтобы не возникало препятствий для поставок необходимых веществ, произведенных в России.