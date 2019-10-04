Доллар используется в политической борьбе

Экономические действия той или иной страны уже давно стали средством политической борьбы. По крайней мере, такой стратегии придерживаются США.

Вашингтон вводит ограничения на использование доллара. Таким образом, американское руководство стремится оказывать давление на другие государства.

Однако Владимир Путин считает, что такой подход является ошибкой. Использование доллара в политических играх вредит самой же валюте. Ей перестают доверять. Расчетов в долларах становится меньше, поскольку другие страны желают обезопасить себя.

«Питерец.ру» отмечает, что на нашу страну по-прежнему оказывают давление всевозможными санкциями. Эти моменты являются попытками оказать политическое давление.