Страничка Беглова популярна

«Питерец.ру» сообщает, что был составлен рейтинг руководителей регионов, ведущих собственные блоги или страницы в соцсетях. При составлении этого рейтинга учитывалось, насколько часто блоги этих руководителей цитируют СМИ. 1-е место здесь занял президент Чечни Кадыров. Индекс цитируемости его блога составил 692,4. На 2-м месте оказался мэр столицы Собянин с индексом 384,1. Третьим оказался губернатор Петербурга Беглов. Индекс цитируемости главы Северной столицы составил 164,2.

Напоминаем, что Александр Беглов ведет свою личную страничку в соцсети «ВКонтакте». Это позволило ему стать ближе с жителями Петербурга. Особой популярностью в СМИ пользуется видеоролик, где Беглов общается с жителями Колпино и рассказывает о мероприятиях, направленных на улучшение транспортной инфраструктуры. Популярными стали и традиционные отчеты петербургского градоначальника о проделанной работе.