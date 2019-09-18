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» » Беглов официально вступил в должность в Мариинском дворце

Беглов официально вступил в должность в Мариинском дворце

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
assembly.spb.ru
18 сентября прошла инаугурация избранного губернатора горда, вёл которую Вячеслав Макаров.

Александр Беглов одержал победу на губернаторских выборах в первом туре, набрав более 64% голосов петербуржцев. Сайт Законодательного Собрания сообщил, что на церемонии официального вступления Беглова в должность присутствовали высокие гости: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин, полпред в СЗФО Александр Гуцан, глава администрации Ленобласти Александр Дрозденко, депутаты и почётные граждане.

Начал процедуру инаугурации главы города председатель ГИК Виктор Миненко, объявивший губернаторские выборы 8 сентября состоявшимися. Спикер городского парламента Вячеслав Макаров с высокой трибуны объявил о вступлении в должность нового губернатора Петербурга, вручив победителю выборов должностной нагрудный знак – символ власти.

«Питерец.ру» обратил внимание, что Макаров не только отметил высокий результат Беглова на выборах, но и поблагодарил предыдущего губернатора Георгия Полтавченко.

Обращаясь к Матвиенко, Макаров сказал:

«Народ окрестил Вашу губернаторскую эпоху «золотым веком».

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