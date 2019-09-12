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Ожидания от Беглова

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sovsekretno.ru
Что может дать городу новый губернатор? 

Вчера Избирком окончательно утвердил итоги голосования в Северной столице, и было официально объявлено о победе Александра Беглова. Чего теперь стоит ожидать от Александра Дмитриевича? Как он проявит себя на этом посту?

«Питерец.ру» отмечает, что за то время, что Беглов находился у власти, он уже сделал много. Было привлечено дополнительное финансирование из федерального бюджета, некоторые категории граждан получили льготы. Беглов сумел наладить диалог с петербуржцами. Он зарекомендовал себя как человек, который прислушивается к мнению людей. Видно, что Александр Дмитриевич – хозяйственник, человек дела.

Однако возникает вопрос: «Будет ли Беглов продолжать в том же духе, что начал?» Надеемся, что положительная тенденция деятельности временного исполняющего обязанности сохранится у Александра Дмитриевича и в роли действующего губернатора.

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