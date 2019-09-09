Борьбу никто не навязал

«Питерец.ру» сообщает, что на выборах в Петербурге проголосовали более 41% избирателей. Это достаточно хороший показатель явки. По предварительным данным, уверенную победу одержал Александр Беглов. После подсчета более 70% протоколов Александр Дмитриевич лидирует с показателем более 64% голосов.

На втором месте идет надежда Тихонова, набравшая более 17% голосов. За Михаила Амосова проголосовали чуть менее 16% избирателей. Получается, что ожидаемой борьбы не вышло. Беглов уверенно оторвался от других претендентов на губернаторское кресло.

Ожидалось, что Амосов наберет больше голосов, нежели Тихонова. Но на практике оба кандидата имеют практически одинаковые показатели. После подсчета всех протоколов Амосов еще может догнать Тихонову. Но Беглов находится вне зоны досягаемости. Уже сейчас можно сказать, что он победил на выборах.