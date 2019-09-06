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Кто победит на выборах?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
admnvrsk.ru
Кто станет губернатором Северной столицы – предвыборные расклады 

«Питерец.ру» подчеркивает, что через два дня в городе на Неве пройдут выборы губернатора. Кто же окажется победителем в этом противостоянии – Беглов, Амосов или Тихонова?

Из всех кандидатов наибольшие шансы на успех имеются у Беглова. Александр Дмитриевич показал себя хорошим хозяйственником, а также человеком, который умеет прислушиваться к мнению народа. С большой долей вероятности, Беглов одержит победу уже в первом туре.

Однако не стоит сбрасывать со счетов Михаила Амосова, который может навязать борьбу. Каковы шансы депутата на губернаторское кресло, сказать трудно. Только 8 сентября мы увидим реальную картину. Что касается Тихоновой, то ее шансы очень малы. По мнению экспертов, она уступают двум другим кандидатам.

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