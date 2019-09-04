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Зюганов о ситуации в Петербурге

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Лидер «КПРФ» высказался о ситуации с отказом Бортко

«Питерец.ру» сообщает, что Геннадий Зюганов прокомментировал события вокруг выборов губернатора Петербурга. Глава коммунистов не одобрил отказ Бортко. По словам Геннадия Андреевича, никто не имеет право принимать подобные решения самостоятельно. Кандидата рекомендует и делегирует партия, потому бороться на выборах нужно до конца.

Пока не ясно, последует ли какое-то наказание для Бортко от «КПРФ». Фактически, кандидат подвел партию, сняв свою кандидатуру без согласования. Владимир Бортко заявлял, что к такому наказанию готов. Однако руководство «КПРФ» пока не озвучивало свое решение по данному вопросу.

Коммунисты хотели побороться за пост губернатора Северной столицы. Но стало очевидным, что в «КПРФ» выдвинули не того кандидата.

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