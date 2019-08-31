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» » Бортко сошел с дистанции

Бортко сошел с дистанции

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vesti.ru
Бортко отказался от участия в выборах – кандидатов в губернаторы стало меньше

Во время выборов иногда возникают ситуации, когда какой-либо кандидат снимает свою кандидатуру. Причины могут быть разными – протест, состояние здоровья, отказ в пользу другого кандидата или что-то другое. Подобная ситуация произошла и в Северной столице.

«Питерец.ру» сообщает, что кандидат от коммунистов Владимир Бортко решил отказаться от участия в выборах. О намерении снять свою кандидатуру Бортко заявил во время дебатов. Сегодня утром он должен подкрепить свои слова подачей письменного заявления.

Что побудило Бортко отказаться от выборов за несколько дней до их проведения, сказать трудно. Возможно, кандидат не выдержал того давления, с которым столкнулся. Эксперты считают, что причиной стала слабая предвыборная кампания кандидата.

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