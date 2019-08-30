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» » Депутат-коммунист Владимир Бортко снялся с губернаторских выборов

Депутат-коммунист Владимир Бортко снялся с губернаторских выборов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.youtube.com
Это неожиданное решение кандидат в губернаторы озвучил на дебатах.

Сайт горкома КПРФ буквально 28 августа размещал обращение Геннадия Зюганова в поддержку Владимира Бортко. Там многолетний лидер Компартии призывал петербуржцев активно поддержать Бортко на выборах губернатора.

И вот – сам кандидат от КПРФ, благополучно прошедший муниципальный фильтр, неожиданно сошёл с предвыборной гонки по собственной инициативе. СМИ цитируют коллегу Бортко по партии Ольгу Ходунову, возглавляющую городское отделение КПРФ. Депутат ЗаКСа Ходунова заявила, что сама узнала о решении Бортко снять свою кандидатуру вместе со всеми остальными зрителями предвыборных дебатов.

Что касается причин, побудивших 73-летнего кинорежиссёра заявить о нежелании бороться за должность главы Санкт-Петербурга, «Питерец.ру» надеется узнать их позже. По горячим следам СМИ сообщают о том, что Бортко всё решил лично, с Зюгановым и другими партийцами он не советовался и «готов понести партийное наказание».

Теперь в бюллетене для голосования на губернаторских выборах, которые пройдут 8 сентября, будут три фамилии: Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова.

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