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» » На пути к G8

На пути к G8

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ufa.kp.ru
Американский президент не против взаимодействия с РФ в рамках «восьмерки»

Изолировать Россию на международной арене явно не получилось. Лидеры ведущих стран поняли, что с РФ лучше искать диалога, а не вступать в конфронтацию. Так глава Белого дома Трамп признался, что не станет возражать по поводу возвращения РФ в «большую восьмерку».
«Питерец.ру» напоминает, что наша страна лишилась места в G8 в 2014 году. Мировые лидеры отреагировали на события в Крыму и проигнорировали запланированную встречу в Москве. В этом году темe возможного возвращения России в G8 поднял президент Франции Макрон.
Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события. Станет ли членство в G8 поводом для отмены санкций? Выиграет ли от этого наша экономика и обычные граждане?

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