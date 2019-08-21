На пути к G8

Изолировать Россию на международной арене явно не получилось. Лидеры ведущих стран поняли, что с РФ лучше искать диалога, а не вступать в конфронтацию. Так глава Белого дома Трамп признался, что не станет возражать по поводу возвращения РФ в «большую восьмерку».

«Питерец.ру» напоминает, что наша страна лишилась места в G8 в 2014 году. Мировые лидеры отреагировали на события в Крыму и проигнорировали запланированную встречу в Москве. В этом году темe возможного возвращения России в G8 поднял президент Франции Макрон.

Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события. Станет ли членство в G8 поводом для отмены санкций? Выиграет ли от этого наша экономика и обычные граждане?