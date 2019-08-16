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» » Бортко и Ходунова выступили на митинге КПРФ 15 августа

Бортко и Ходунова выступили на митинге КПРФ 15 августа

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44
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
moika78.ru
Петербургский городской комитет КПРФ провёл мероприятие на 2 дня раньше, чем объявил Геннадий Зюганов.  

Почему петербургские коммунисты решили митинговать именно 15 августа – известно руководителям петербургского горкома. По мнению СМИ, освещавших митинг КПРФ, на него пришли две сотни человек.

Депутат Заксобрания Ольга Ходунова отметила, что прибыли и представители «Партии Роста». Депутат Максим Резник этот митинг КПРФ пропустил – выступали другие.

Кандидат в губернаторы Владимир Бортко солидаризировался с Ходуновой, выразившей негативное отношение к «дачным» участкам на губернаторских выборах. Уже известно, что коммунисты и справедливороссы принципиально не стали предлагать своих представителей в эти УИКи по квоте. Бортко затронул и спортивную тему, назвав себя болельщиком «Зенита».

При этом оформление сцены, с которого выступали участники митинга, не во всём соответствовало заявленной тематике – борьбе партии КПРФ за честные выборы этой осенью. Присутствовала «петля ЖКХ» и упоминание о пенсионной реформе. Некоторые из заявленных на сайте горкома лозунгов этого митинга тоже были далеки от основной темы.

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