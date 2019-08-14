Что можно сказать о первых дебатах?

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в Северной столице состоялись первые дебаты участников губернаторских выборов. Белов пришел с программой городского развития, изложенной в книге. Амосов подчеркнул честность и конкурентность этих выборов. Тихонова критиковала либералов и коммунистов, а Бортко высказал недовольство в адрес партии власти.

По мнению экспертов, хорошо, что эти дебаты вообще состоялись, и все кандидаты приняли в них участие сами, а не послали доверенных лиц. Важно, что не было какой-либо клоунады, фарса и игры в поддавки. По дебатам было видно, что выборы настоящие. Все кандидаты изложили свою позицию. Однако от них ожидалось больше конкретики, цифр. Эксперты увидели много демагогии. Разве что выступление Беглова произвело несколько иное впечатление.