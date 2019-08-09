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» » Леонид Зюганов снова идёт в Мосгордуму, набирая политические очки

Леонид Зюганов снова идёт в Мосгордуму, набирая политические очки

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56
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.facebook.com
Внук лидера КПРФ баллотируется в 21-м округе столицы и периодически попадает на ленты СМИ.

29-летний Леонид Зюганов намерен снова стать депутатом Мосгордумы. А с поста лидера фракции КПРФ в столичном парламенте можно и в лидеры думского списка партии попасть, считают политологи.

Хотя нужно ещё выиграть 21-й округ, где под видом самовыдвиженца в депутаты выдвинулась функционер «Единой России» Вера Шевченко. Есть среди кандидатов совсем юный представитель ЛДПР по фамилии Шах.

Коммунисты выставили своих кандидатов по всем 45 округам на выборах в Мосгордуму. Все эти кандидаты должны были подписать коллективное обращение к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с требованием отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. А Леонида Зюганова СМИ именуют не иначе, как «главным коммунистом Москы» (столичный горком КПРФ возглавляет хорошо известный петербургским партийцам депутат Госдумы Валерий Рашкин).

«Питерец.ру» цитирует слова Леонида Зюганова:

«Я считаю, что лучшим итогом нашего обращения станет отставка Горбунова, поскольку именно он за 26 лет не сделал ничего, чтобы система стала лучше».

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