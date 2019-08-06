Горизбирком вынес предупреждение Бортко: не дошло бы до снятия с выборов

Горизбирком удовлетворил жалобу, поданную на кандидата в петербургские губернаторы Владимира Бортко. Поводом для жалобы послужило интервью режиссёра «Собачьего сердца» «Новой газете». Не стоило коммунисту общаться с не близким по духу СМИ, и расплата не замедлила свершиться.

Оказалось, что Владимир Владимирович напрасно процитировал во время интервью стихи Киплинга в переводе Маршака. Это, по мнению заявителей, нарушило авторские права, и Горизбирком десятью голосами «за» при одном «против» и одном воздержавшемся согласился с доводами бдительных граждан.

«Питерец.ру» не удивился, что делегированный в ГИК партией КПРФ Николай Левшин проголосовал против вынесения предупреждения Бортко. Интересна позиция представительницы «Яблока» Ольги Покровской: она воздержалась. Всего в Горизбиркоме 14 членов с правом решающего голоса, по вопросу вынесения предупреждения Бортко голосовали 12.

Штаб Бортко представил свои возражения «за 20 минут до начала заседания»: так высказался при обсуждении старожил Горизбиркома Дмитрий Краснянский.